COVID-вакциновані зможуть в'їхати до Єгипту без ПЛР-тесту

Йдеться про щеплення вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Управлінням з лікарських засобів Єгипту.

"В'їзд дозволено через 14 днів після отримання другої дози двохкомпонентної вакцини (Супутник V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), або через 14 днів після отримання першої дози однокомпонентної вакцини Johnson & Johnson. Сертифікати повинні містити QR-код і друк офіційного органу, ніякі виправлення, помарки або дописки не допускаються ", - зазначає видання.

Однак це поширюється лише на країни, "не зачеплені мутуючими штамами коронавірусу".

Якщо пасажир прибуває з однієї з країн, де зафіксовані мутації (сюди відносяться Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Непал, В'єтнам, Шрі-Ланка, Бразилія і деякі інші країни Латинської Америки), то навіть при наявності сертифіката турист зобов'язаний зробити в аеропорту молекулярний експрес-тест на коронавірус.

У разі позитивного результату іноземний громадянин зобов'язаний зробити ще ПЛР-тест. Якщо і цей тест буде позитивним, то вступає у дію протокол, відповідно до зараженого поміщають у ковідний госпіталь.

Останнім часом у Єгипті ситуація з коронавірусом стабілізувалася. У травні - початку червня щодня фіксували понад тисячу нових випадків зараження, зараз же середньодобовий приріст інфікованих знизився до 500 осіб.