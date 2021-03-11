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COVID-вакцинація в Україні: за добу прищепили майже 6 тисяч осіб

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 5898 людина. Всього з початку кампанії щеплення отримали вже 29 378 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Всі щеплені від COVID-19 в Україні отримали першу дозу вакцини. За добу найбільше щеплень зробили в Тернопільській області - 500. В цілому за вчора по регіонах провели стільки вакцинацій:

  • Вінницька область - 420 щеплень;
  • Волинська область - 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 469 щеплень;
  • Донецька область - 370 щеплень;
  • Житомирська область - 132 щеплення;
  • Закарпатська область - 50 щеплень;
  • Запорізька область - 210 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 198 щеплень;
  • Київська область - 470 щеплень;
  • Кіровоградська область - 160 щеплень;
  • Луганська область - 250 щеплень;
  • Львівська область - 269 щеплень;
  • Київ - 100 щеплень;
  • Миколаївська область - 150 щеплень;
  • Одеська область - 250 щеплень;
  • Полтавська область - 380 щеплень;
  • Рівненська область - 170 щеплень;
  • Сумська область - 260 щеплень;
  • Тернопільська область - 500 щеплень;
  • Харківська область - 100 щеплень;
  • Херсонська область - 310 щеплень;
  • Хмельницька область - 100 щеплень;
  • Чернівецька область - 120 щеплень;
  • Чернігівська область - 40 щеплень
  • Черкаська область - 260 щеплень.

За весь період кампанії найбільше щеплених в Донецькій області (3504 щеплення), найменше - на Закарпатті (494 щеплення).

Нагадаємо, на початку тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що процес вакцинації в Україні йде не за планом. Ще минулого тижня повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень на день.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський зажадав прискорити вакцинацію.

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