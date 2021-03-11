COVID-вакцинація в Україні: за добу прищепили майже 6 тисяч осіб

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 5898 людина. Всього з початку кампанії щеплення отримали вже 29 378 осіб.
Всі щеплені від COVID-19 в Україні отримали першу дозу вакцини. За добу найбільше щеплень зробили в Тернопільській області - 500. В цілому за вчора по регіонах провели стільки вакцинацій:
За весь період кампанії найбільше щеплених в Донецькій області (3504 щеплення), найменше - на Закарпатті (494 щеплення).
Нагадаємо, на початку тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що процес вакцинації в Україні йде не за планом. Ще минулого тижня повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень на день.
Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський зажадав прискорити вакцинацію.