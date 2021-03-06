RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

COVID-вакцинація в Україні: щеплені вже понад 15 тисяч осіб

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу прищепили від коронавірусу 3 277 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 15 758 осіб.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Всі щеплені громадяни отримали першу дозу вакцини від COVID. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область - 220 щеплень;
  • Волинська область - 70 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 310 щеплень;
  • Донецька область - 360 щеплень;
  • Житомирська область - 40 щеплень;
  • Закарпатська область - 40 щеплень;
  • Запорізька область - 80 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 135 щеплень;
  • Київська область - 140 щеплень;
  • Кіровоградська область - 40 щеплень;
  • Луганська область - 163 щеплення;
  • Львівська область - 130 щеплень;
  • Київ - 100 щеплень;
  • Миколаївська область - 40 щеплень;
  • Одеська область - 240 щеплень;
  • Полтавська область - 80 щеплень;
  • Рівненська область - 150 щеплень;
  • Сумська область - 60 щеплень;
  • Тернопільська область - 260 щеплень;
  • Харківська область - 80 щеплень;
  • Херсонська область - 90 щеплень;
  • Хмельницька область - 50 щеплень;
  • Чернівецька область - 110 щеплень;
  • Чернігівська область - 30 щеплень;
  • Черкаська область - 259 щеплень

За вчора найбільше щеплень зробили в Донецькій області (360). Найбільше щеплень з початку вакцинації провели в Донецькій області (1470), найменше - в Закарпатській області (284).

Нагадаємо, вчора в Україні виявили 9 144 нових випадків коронавірусу. При цьому в дев'яти регіонах понад півтисячі заражень.

Також РБК-Україна писало, що на вакцинацію записалися вже більше ніж 127 тисяч українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивакцина від коронавірусу
Читайте також
Україна знову скоротила список країн "червоної зони": що змінилося
Степанов: жодним аргументом ви мене не переконаєте зареєструвати "Спутник V"
Прогноз погоди