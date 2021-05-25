COVID-вакцинація в Україні: прищепили ще понад 14 тисяч осіб, більшість - другою дозою

В Україні за минулу добу, 24 травня, зробили ще 14 056 щеплень від коронавірусу. Більшість щеплень були зроблені другою дозою.
Так, першу дозу за вчора отримали 3618 осіб, тоді як другу - 10 438. Найбільше щеплень зроблено в Києві (1204 - друга доза, 202 - перша), Дніпропетровській (1084 - друга, 87 - перша) та Львівській (871 - друга, 178-перша) областях.
Протягом доби вакцинація здійснювалася 255 мобільними бригадами та в 343 пунктах щеплень.
З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 981 970 осіб, повністю імунізовані двома дозами-86 225 осіб.
Станом на 25 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 587 732 людини.
Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ веде переговори про перенесення осінніх поставок вакцин від коронавірусу на літо.
Також повідомлялося, що в Україні планують ввести COVID-паспорти синхронно з Євросоюзом - з 1 липня.
Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили 2608 нових випадків коронавірусу.