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COVID-вакцинація в Україні: побічні ефекти спостерігаються у менше 1% щеплених

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу спостерігаються у 0,8% щеплених громадян. При цьому важких випадків після щеплення в країні не зафіксовано.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба Офісу президента.

Зазначимо, серед побічних ефектів після вакцинації виділяють:

  • Почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
  • Лихоманка або озноб;
  • Головний біль, біль у м'язах або суглобах;
  • Збільшені лімфатичні вузли;
  • Нудота, стомлюваність, безсоння.

Нагадаємо, вчора в Україні вакциновано від COVID-19 трохи більше ніж 2 тисяч осіб. Всього з початку кампанії першу дозу щеплення отримали 53 155 осіб.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що з початку кампанії вакцинації в МОЗ надійшло менш як 200 повідомлень про побічні ефекти після щеплення препаратом Covishield.

Відзначимо, раніше в Європі країни почали масово відмовлятися від вакцини від коронавірусу AstraZeneca після появи інформації про нібито утворення тромбів. При цьому в ЄС офіційно спростовують зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивакцина від коронавірусу
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