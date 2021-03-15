COVID-вакцинація в Україні: побічні ефекти спостерігаються у менше 1% щеплених

В Україні побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу спостерігаються у 0,8% щеплених громадян. При цьому важких випадків після щеплення в країні не зафіксовано.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба Офісу президента.

Нагадаємо, вчора в Україні вакциновано від COVID-19 трохи більше ніж 2 тисяч осіб. Всього з початку кампанії першу дозу щеплення отримали 53 155 осіб.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що з початку кампанії вакцинації в МОЗ надійшло менш як 200 повідомлень про побічні ефекти після щеплення препаратом Covishield.

Відзначимо, раніше в Європі країни почали масово відмовлятися від вакцини від коронавірусу AstraZeneca після появи інформації про нібито утворення тромбів. При цьому в ЄС офіційно спростовують зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.