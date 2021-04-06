COVID-вакцинація в Україні: з початку кампанії прищепили понад 300 тисяч осіб

В Україні за минулу добу зробив 12 856 щеплень від коронавірусу першою дозою. Всього з початку кампанії вакцинували вже 304 678 осіб однієї дозою, ще двоє українців отримали дві дози.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві - 1710. В інших регіонах ситуація така:
Вакцинація проводилася 132 мобільними бригадами та 619 пунктами щеплення. Станом на 5 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 413 561 особа.
Нагадаємо, за добу коронавірус підтвердили у 13 276 осіб. Найбільше заражень в Одеській, Львівській областях та в Києві.
Також РБК-Україна писало, що днями президент Володимир Зеленський дав доручення розробити новий план вакцинації. За словами Степанова, він повинен буде підняти питання вакцинації на новий рівень.