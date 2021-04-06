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COVID-вакцинація в Україні: з початку кампанії прищепили понад 300 тисяч осіб

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу зробив 12 856 щеплень від коронавірусу першою дозою. Всього з початку кампанії вакцинували вже 304 678 осіб однієї дозою, ще двоє українців отримали дві дози.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві - 1710. В інших регіонах ситуація така:

  • Вінницька область - 750 щеплень;
  • Волинська область - 420 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 1010 щеплень;
  • Донецька область - 580 щеплень;
  • Житомирська область - 470 щеплень;
  • Закарпатська - 240 щеплень;
  • Запорізька область - 710 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 667 щеплень;
  • Київська область - 0 щеплень;
  • Кіровоградська область - 470 щеплень;
  • Луганська область - 420 щеплень;
  • Львівська область - 660 щеплень;
  • Миколаївська область - 430 щеплень;
  • Одеська область - 500 щеплень;
  • Полтавська область - 720 щеплень;
  • Рівненська область - 429 щеплень;
  • Сумська область - 360 щеплень;
  • Тернопільська область - 440 щеплень;
  • Харківська область - 660 щеплень;
  • Херсонська область - 10 щеплень;
  • Хмельницька область - 410 щеплень;
  • Черкаська область - 420 щеплень;
  • Чернівецька область - 270 щеплень;
  • Чернігівська область - 100 щеплень

Вакцинація проводилася 132 мобільними бригадами та 619 пунктами щеплення. Станом на 5 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 413 561 особа.

Нагадаємо, за добу коронавірус підтвердили у 13 276 осіб. Найбільше заражень в Одеській, Львівській областях та в Києві.

Також РБК-Україна писало, що днями президент Володимир Зеленський дав доручення розробити новий план вакцинації. За словами Степанова, він повинен буде підняти питання вакцинації на новий рівень.

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Новини України вакцинаціяCOVID-19КоронавірусВакцина від коронавірусу
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