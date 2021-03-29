COVID-вакцинація в Україні: у чотирьох областях не зробили жодного щеплення за добу

Так, жодного щеплення не зробили в Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях. В цілому по регіонах зробили стільки щеплень:

Київ - 20;

Вінницька область - 50;

Волинська область - 20;

Дніпропетровська область - 80;

Донецька область - 0;

Житомирська область - 120;

Закарпатська - 20;

Запорізька область - 100;

Івано-Франківська область - 175;

Київська область - 20;

Кіровоградська область - 10;

Луганська область - 0;

Львівська область - 100;

Миколаївська область - 30;

Одеська область - 40;

Полтавська область - 190;

Рівненська область - 0;

Сумська область - 30;

Тернопільська область - 40;

Харківська область - 230;

Херсонська область - 140;

Хмельницька область - 70;

Черкаська область - 40;

Чернівецька область - 60;

Чернігівська область - 0

Вакцинація проводилася 51 мобільною бригадою і 72 пунктами щеплень.

З початку кампанії вакцинації першу дозу щеплення отримали 198 464 людини, другу дозу - 1. Станом на 28 березня в чергу на вакцинацію записалися 364 104 людини.