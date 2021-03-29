COVID-вакцинація в Україні: у чотирьох областях не зробили жодного щеплення за добу

В Україні за минулу добу зробили 1585 щеплень від коронавірусу. При цьому відразу в чотирьох областях не прищепили жодної людини.
Так, жодного щеплення не зробили в Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях. В цілому по регіонах зробили стільки щеплень:
Вакцинація проводилася 51 мобільною бригадою і 72 пунктами щеплень.
З початку кампанії вакцинації першу дозу щеплення отримали 198 464 людини, другу дозу - 1. Станом на 28 березня в чергу на вакцинацію записалися 364 104 людини.
Нагадаємо, за суботу в Україні прищепили від COVID понад 4,5 тисячі осіб.
Також РБК-Україна писало, що за вчора в країні підтвердили 8346 нових випадків COVID-19.