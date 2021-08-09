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COVID-вакцинація знижує ризик госпіталізації в 15 разів, - МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ пояснили дію вакцини від коронавірусу. Вакцинація знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За попередніми даними аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані, йдеться у повідомленні.

Так, за даними МОЗ, станом на 3 серпня, повністю вакцинованих було близько 5.6% населення України, а серед хворих було 0.7% вакцинованих.

"Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України припускає можливість введення привілеїв для вакцинованих від коронавірусу.

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ВакцинаціяМінстерство охорони здоров'я України