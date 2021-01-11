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COVID-вакцина Sinovac показала 78% ефективності

Автор: Андрій Козловський

Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%. Це найбільш точний результат випробувань препарату.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тисяч учасників.

Також глава Інституту Бутантана Дімас Ковас наголосив, що випробування також показали 100% ефективності стосовно тяжкого і помірно тяжкого перебігу коронавірусу у людини.

Нагадаємо, Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.

Також РБК-Украъна писало, що компанія Pfizer та вчені Техаського університету дослідили ефективність вакцини від коронавірусу проти нових мутацій Sars-cov-2. Згідно з результатами дослідження, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна проти нових штамів.

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