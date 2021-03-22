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Від COVID помирає у 2,5 рази більше українців, ніж від грипу і пневмонії

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень 2021 року. За місяць померло 57 721 осіб.

Дані оприлюднені на сайті Держстату.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 3 922 українців. Грип і пневмонія стали причиною смерті 1 499 осіб.

За даними Держстату, за січень інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 539 осіб, серед них туберкульоз 247, від СНІДу померло 191 українців.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 6 063 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 37 618 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 26 360 осіб.

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 2 220 осіб.

Крім того, 2 526 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 318 громадян, утоплення 64, загибель на пожежі - 155, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 175, отруєння алкоголем - 219, самогубства - 433, умисні вбивства - 143.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців. Грип і пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2021 року в Україні померло 57 721 осіб. Це на 4 111 смертей більше, ніж за січень-2020 роки, коли померло 53 610 осіб.

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