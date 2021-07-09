COVID погіршує ситуацію з голодом у світі: 11 людей помирають щохвилини

Відповідно до звіту "Вірус голоду множиться" від організації з боротьби з бідністю Oxfam, число смертей від голоду у світі наразі перевищує число смертей від коронавірусу, оскільки за статистикою, сьогодні від COVID помирає 7 людей щохвилини.

Зокрема, криза, спричинена пандемією призвела до 40-процентного зростання цін на харчові продукти у світі, що також згубно вплинуло на ситуацію з голодом.

Представник Oxfam зауважив, що сьогодні військові витрати у світі збільшились на 51 млн доларів, попри те, що ця сума в шість разів перевищує суму, яка необхідна ООН для боротьби з голодом.

Oxfam, зі свого боку, закликає уряди країн до співпраці задля розв’язання глобальної проблеми.