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COVID погіршує ситуацію з голодом у світі: 11 людей помирають щохвилини

Автор: Сергій Пишкін

Через пандемію коронавірусу, число кризових явищ, як нестача продовольства зросла в шість разів за минулий рік. Щохвилини у світі через голод помирає близько 11 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Відповідно до звіту "Вірус голоду множиться" від організації з боротьби з бідністю Oxfam, число смертей від голоду у світі наразі перевищує число смертей від коронавірусу, оскільки за статистикою, сьогодні від COVID помирає 7 людей щохвилини.

Зокрема, криза, спричинена пандемією призвела до 40-процентного зростання цін на харчові продукти у світі, що також згубно вплинуло на ситуацію з голодом.

Представник Oxfam зауважив, що сьогодні військові витрати у світі збільшились на 51 млн доларів, попри те, що ця сума в шість разів перевищує суму, яка необхідна ООН для боротьби з голодом.

Oxfam, зі свого боку, закликає уряди країн до співпраці задля розв’язання глобальної проблеми.

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