COVID вдарив по основі "Баварії": на матч з "Динамо" їдуть лише 18 гравців

Згідно із заявкою, до списку увійшли лише 18 гравців "Баварії", у тому числі троє воротарів. Таким чином, на лавці запасних буде п'ятеро польових гравців, яких якраз вистачить, щоб провести заміни по ходу матчу.

При цьому на матч заявлені Танги Ньянзу, Малік Тіллман і Марк Рока, які провели за основу менше 10 матчів.

Заявка "Баварії" на матч з "Динамо":