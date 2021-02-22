Тільки з COVID-тестом. Польща змінює правила в'їзду в країну на всіх кордонах

За його словами, у разі відсутності негативного тесту на COVID, громадяни зобов'язані будуть пройти обов'язковий карантин.

"Ми думаємо, щоб зробити це на поточному тижні. Ми хочемо допрацювати правила, деталі, служби повинні підготуватися, тому що це буде означати повернення до діяльності прикордонної охорони", - заявив Недзельський.

Міністр зазначив, що тест на коронавірус буде обов'язковим як на західній, так і на південному кордоні країни. У разі відсутності тесту, який прибуває зобов'язаний пройти 10-днейвную ізоляцію.

Відзначимо, до цього у Польщі вимагали негативний тест на коронавірус лише у громадян третіх країн, що в'їжджають з країн ЄС обов'язковий карантин не застосовувався.