RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

COVID-статистика погіршується: в Україні 984 нових випадки зараження

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 984 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 572 особи, померли - 43, а одужали - 570 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 22 533 особи, методом ІФА - 8 064 особи, експрес-тестами - 16 845 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 255 345 осіб, одужали - 2 188 273 особи, летальних випадків - 53 024.

Нагадаємо, у Львівській області виявили дев'ять підозр на "Дельта"-штам коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниCOVID-19