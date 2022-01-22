RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

COVID-статистика погіршується. За добу більше 22 тисяч нових випадків та 136 смертей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 22 473 людини, а померли - 136. Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 2 608 осіб; летальних випадків - 136; одужали - 4 610 осіб. Протестували методом ПЛР - 65 319 осіб, методом ІФА - 6958, експрес-тестами - 42 371.

Найбільше нових випадків у Львівській (3293), Івано-Франківській (2284) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 3 842 011 осіб; одужали - 3 580 878 осіб; летальних випадків - 99 129.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України