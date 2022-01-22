COVID-статистика погіршується. За добу більше 22 тисяч нових випадків та 136 смертей
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 22 473 людини, а померли - 136. Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В Україні госпіталізували 2 608 осіб; летальних випадків - 136; одужали - 4 610 осіб. Протестували методом ПЛР - 65 319 осіб, методом ІФА - 6958, експрес-тестами - 42 371.
Найбільше нових випадків у Львівській (3293), Івано-Франківській (2284) областях.
За весь час пандемії в Україні: захворіли - 3 842 011 осіб; одужали - 3 580 878 осіб; летальних випадків - 99 129.