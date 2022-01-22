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COVID-статистика погіршується. За добу більше 22 тисяч нових випадків та 136 смертей

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Київ, Субота 22 січня 2022 08:23
COVID-статистика погіршується. За добу більше 22 тисяч нових випадків та 136 смертей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 22 473 людини, а померли - 136. Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 2 608 осіб; летальних випадків - 136; одужали - 4 610 осіб. Протестували методом ПЛР - 65 319 осіб, методом ІФА - 6958, експрес-тестами - 42 371.

Найбільше нових випадків у Львівській (3293), Івано-Франківській (2284) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 3 842 011 осіб; одужали - 3 580 878 осіб; летальних випадків - 99 129.

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Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України
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