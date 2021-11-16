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COVID став пандемією бідних країн, - ВООЗ

Автор: Валерія Поліщук

Спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив, що COVID став пандемією для бідних країн. При цьому він додав, що уряди країн, які намагаються вакцинувати якомога більше жителів для виходу з пандемії, беруть на себе величезний ризик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ця хвороба зараз в основному вражає бідних людей і бідні країни", - заявив представник ВООЗ.

Набарро сказав, що багаті країни, які намагаються "вакцинувати населення від активної пандемії", йдуть на велику авантюру, заявивши, що одна з проблем полягає в появі нових різновидів, які можуть ухилитися від існуючих вакцин, а інша - в тому, що населення може не захотіти підкорятися, якщо будуть знову введені такі заходи, як носіння масок і соціальне дистанціювання.

"Якщо буде відбуватися скупка вакцин для ревакцинації, це призведе до глобальних наслідків, які дійсно будуть вельми екстремальними, і всі повинні це знати", - підкреслив Набарро.

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