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COVID-сертифікати про вакцинацію - колективний інструмент досягнення особистої свободи, - ВООЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

COVID-сертифікати про вакцинацію не обмежують свободу людей. Навпаки, ці документи є колективним інструментом її досягнення.

Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Профілактичні заходи не позбавляють людей свободи, вони її забезпечують", - цитує видання представника Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Клюге додав, що COVID-пропуски, що підтверджують вакцинацію проти коронавірусу, слід розглядати як колективний інструмент досягнення особистої свободи.

Він підкреслив, що при правильному і послідовному застосуванні превентивних заходів дозволить людям жити далі, а не вмирати від наслідків інфекції.

Нагадаємо, раніше Клюге заявив, що захворюваність коронавірусом в Європі наближається до рекордних показників.

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