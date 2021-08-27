COVID-сертифікати в додатку "Дія" отримали майже 300 000 українців

Станом на сьогодні COVID-сертифікати в додатку "Дія" згенерували майже 300 000 українців. Для генерації сертифіката потрібен біометричний паспорт і цифровий підпис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Ковідні сертифікати в додатку "Дія" згенерували майже 300 000 українців. Нагадаю, що через додаток згенерувати підпис і отримати сертифікати можуть всі, хто отримав 2 дози вакцини, і має ID-паспорт та/або біометричний закордонний паспорт", - зазначив Федоров.

Він також уточнив, що для генерації сертифіката потрібен електронний підпис "Дія.Підпіс".

"Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі "Дія", використовуючи інші види електронного підпису", - додав віце-прем'єр.