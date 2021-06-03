COVID-сертифікат ЄС зможуть отримати громадяни третіх країн 

Цифровий COVID-сертифікат Євросоюзу для подорожей зможуть отримати громадяни третіх країн. Для цього необхідно, щоб влада окремих країн ЄС визнала їхню вакцинацію, негативний тест або перенесений коронавірус.
Про це повідомив речник Єврокомісії в коментарі CNN.
Водночас рішення залежатиме від конкретної країни-члена ЄС.
"Якщо ви американець, який не живе в ЄС, ви можете отримати сертифікат, якщо попросите владу держави-члена надати вам цей сертифікат на підставі доказів того, що ви вакциновані або нещодавно тестовані на COVID-19", - пояснив речник.
З 1 червня сім країн Євросоюзу (Німеччина, Болгарія, Данія, Греція, Чехія, Польща і Хорватія) почали видавати сертифікати вакцинації.
Нагадаємо, українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію. Однак для цього необхідно повністю провакцинуватися від COVID.
Раніше повідомлялось, що Болгарія з 1 червня 2021 року оновила умови в'їзду для громадян України. На кордоні треба пред'явити тест на COVID-19 або сертифікат вакцинації.