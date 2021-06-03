COVID-сертифікат ЄС зможуть отримати громадяни третіх країн 

Водночас рішення залежатиме від конкретної країни-члена ЄС.

"Якщо ви американець, який не живе в ЄС, ви можете отримати сертифікат, якщо попросите владу держави-члена надати вам цей сертифікат на підставі доказів того, що ви вакциновані або нещодавно тестовані на COVID-19", - пояснив речник.

З 1 червня сім країн Євросоюзу (Німеччина, Болгарія, Данія, Греція, Чехія, Польща і Хорватія) почали видавати сертифікати вакцинації.