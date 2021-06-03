ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

COVID-сертифікат ЄС зможуть отримати громадяни третіх країн 

Новость на русском →
ЄС, Четвер 03 червня 2021 03:11
COVID-сертифікат ЄС зможуть отримати громадяни третіх країн  Фото: рішення залежатиме від конкретної країни-члена ЄС (Jens Schlueter/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Цифровий COVID-сертифікат Євросоюзу для подорожей зможуть отримати громадяни третіх країн. Для цього необхідно, щоб влада окремих країн ЄС визнала їхню вакцинацію, негативний тест або перенесений коронавірус.

Про це повідомив речник Єврокомісії в коментарі CNN.

Водночас рішення залежатиме від конкретної країни-члена ЄС.

"Якщо ви американець, який не живе в ЄС, ви можете отримати сертифікат, якщо попросите владу держави-члена надати вам цей сертифікат на підставі доказів того, що ви вакциновані або нещодавно тестовані на COVID-19", - пояснив речник.

З 1 червня сім країн Євросоюзу (Німеччина, Болгарія, Данія, Греція, Чехія, Польща і Хорватія) почали видавати сертифікати вакцинації.

Нагадаємо, українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію. Однак для цього необхідно повністю провакцинуватися від COVID.

Раніше повідомлялось, що Болгарія з 1 червня 2021 року оновила умови в'їзду для громадян України. На кордоні треба пред'явити тест на COVID-19 або сертифікат вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус Евросоюз
NEWS
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО