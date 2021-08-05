COVID-сертифікат в "Дія" не буде відображатися автоматично, - Мінцифра

Ковидні сертифікати в додатку "Дія" не буде відображатися автоматично. Оскільки документ про вакцинацію є медичною інформацією.

"Ковідний сертифікат не з'явиться автоматично. Оскільки це медична чутлива інформація і для того, щоб отримати документ, треба буде відкрити розділ послуг і замовити ковідний сертифікат. Він з'явиться через кілька секунд, але після того, як людина підтвердить, що хоче, щоб він відображався", - заявив Банік.

За його словами, зараз триває бета-тестування сертифікатів, щоб удосконалити і знайти недоліки при завантаженні даних з системи електронного здоров'я.