COVID-сертифікат в "Дії" тепер можна отримати з паспортом-книжечкою

COVID-сертифікат в додатку "Дія" тепер можна отримати з паспортом-книжечкою. Ця послуга буде особливо корисна для тих громадян України, у яких немає жодного біометричного паспорта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Дія".
Бажаючі скористатися послугою повинні оновити додаток "Дія" до останньої версії в AppStore, Google Play або App Gallery.
Для того, щоб згенерувати сертифікат з паспортом-книжечкою в додатку "Дія" необхідно:
При цьому паспорт-книжечка не буде відображатися серед документів користувача в додатку, оскільки цифровим паспортом може бути тільки ID-карта або біометричний закордонний паспорт.