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Коли COVID-сертифікат в "Дії" отримають власники Android: відповідь Мінцифри

Автор: Дмитро Левицький

Українські користувачі смартфонів з Android досі не отримали доступу до бета-тесту COVID-сертифікату в застосунку "Дія". Затримка виникла через погодження з Google.

Про це РБК-Україна сказали в підтримці сервісу "Дія".

"Наразі погоджуємо з Google політику конфіденційності обробки медичних даних. Після чого будемо очікувати на схвалення нової версії у Play Market", - заявили в сервісі.

Після того, як міністерство отримає рішення Google та Play Market, бета-тестування COVID-сертифікату розпочнеться і на платформі Android. Точних термінів поки не називають.

Нагадаємо, бета-тестування COVID-сертифікату стартувало ще 1 липня. Однак отримали доступ до нього поки тільки власники смартфонів на iOS.

Додамо, український COVID-сертифікат в "Дії" вийшов на останній технічний етап схвалення в ЄС.

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