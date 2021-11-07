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У COVID-відділенні індійської лікарні в пожежі загинули 11 людей

Автор: Анна Полисученко

Щонайменше 11 пацієнтів загинули в результаті пожежі у відділенні лікарні COVID-19. Інцидент стався в місті Ахмеднагар в західноіндійському штаті Махараштра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Коли спалахнула пожежа, в палаті перебували близько 17 пацієнтів. Решта пацієнтів були переведені у відділення COVID - 19 в іншій лікарні.

Повідомляється, що в даний час пожежу взято під контроль.

Причина пожежі поки невідома, офіційні особи проведуть розслідування.

Цей інцидент став останнім серед смертельних пожеж у лікарнях по всій країні. У травні в результаті пожежі в COVID-лікарні Patel Welfare Hospital в місті Барух в західній Індії загинули 16 пацієнтів. За місяць до цього 13 людей загинули в результаті чергової пожежі у відділенні інтенсивної терапії на околиці Мумбаї. У минулих інцидентах звинувачували погане обслуговування машин, несправності обладнання та відсутність необхідного протипожежного обладнання.

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Індія