У COVID-відділенні індійської лікарні в пожежі загинули 11 людей

Щонайменше 11 пацієнтів загинули в результаті пожежі у відділенні лікарні COVID-19. Інцидент стався в місті Ахмеднагар в західноіндійському штаті Махараштра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

Коли спалахнула пожежа, в палаті перебували близько 17 пацієнтів. Решта пацієнтів були переведені у відділення COVID - 19 в іншій лікарні.

Повідомляється, що в даний час пожежу взято під контроль.

Причина пожежі поки невідома, офіційні особи проведуть розслідування.

Цей інцидент став останнім серед смертельних пожеж у лікарнях по всій країні. У травні в результаті пожежі в COVID-лікарні Patel Welfare Hospital в місті Барух в західній Індії загинули 16 пацієнтів. За місяць до цього 13 людей загинули в результаті чергової пожежі у відділенні інтенсивної терапії на околиці Мумбаї. У минулих інцидентах звинувачували погане обслуговування машин, несправності обладнання та відсутність необхідного протипожежного обладнання.