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COVID у "червоній" Херсонській області: запасів кисню у лікарнях вистачить на три доби

Автор: Анастасія Рокитна

Херсонська область перебуває в "червоній" зоні карантину. В області складна ситуація з медичним киснем, його вистачить на три доби.

Про це заявив заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

Він повідомив, що на добу використовується майже 15 тонн кисню.

"На даний час дуже складна ситуація з киснем - вона не критична, вона складна. У нас на три доби кисню вистачає", - зазначив Якименко.

Зранку під час селекторної наради він назвав ситуацію з киснем критичною і закликав голів районів та тергромад долучитися до вирішення цього питання у своїх лікарнях.

Ситуація з коронавірусом в Херсонській області

Протягом вихідних в області зафіксовано 2005 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

В Херсонській області вже майже 58 800 підтверджених випадків коронавірусу. З них: 41 тисяча людей одужали; майже 16 тисяч людей інфіковані; 1 790 людей померли.

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КоронавірусХерсонская область