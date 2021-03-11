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COVID в Івано-Франківській області: пік навантаженості на лікарні залишається

Автор: Даша Харченко

В Національній академії наук України розповіли про розвиток пандемії коронавірусу в країні. Так, Івано-Франківська область демонструє ознаки проходження піку захворюваності.

Про це йдеться на сайті НАН.

Попри зниження кількості хворих на коронавірус, пік навантаженості на лікарні залишається.

Зокрема зафіксовано незначне зменшення числа нових хворих, незначне зменшення частки позитивних тестів та незначне зменшення числа госпіталізацій.

"Проте абсолютні значення лишаються загрозливими, а число госпіталізацій на 100 тисяч населення – найбільшим серед усіх регіонів України. Крім того, в Івано-Франківській області суттєво зросло число нових летальних випадків, за якими вона разом із Чернівецькою областю перебуває в найгіршому становищі серед регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня в Івано-Франківську зафіксували найбільшу захворюваність і смертність з початку епідемії коронавірусу. Мер міста Руслан Марцінків заявив, що ситуація критична.

З 11 березня через обмеження "червоної зони" Івано-Франківськ зупиняє тролейбусний рух. При цьому автобуси будуть працювати в режимі спеціальних перевезень.

Також в НАН були названі регіони з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих на коронавірус.

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Новини України Івано-ФранківськКоронавірус
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