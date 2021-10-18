RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

COVID у Хмельницькому: ліжка інфекційної лікарні заповнені на 99%

Автор: Анастасія Рокитна

Хмельницька інфекційна лікарня майже заповнена хворими з коронавірусом. У лікарні перебувають 197 пацієнтів із підозрою та підтвердженим діагнозом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне.Поділля".

Всього у лікарні для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнуто 200 ліжок.

"Ліжка для хворих з COVID-19 у Хмельницькій інфекційній лікарні заповнені на 99%", - сказала директор закладу Оксана Піддубна.

За її словами, медзаклад до 13.00 призупинив прийом хворих, аби збільшити кількість місць.

"Також напередодні у нас була непроста ситуація з киснем. На заводі, який нам його постачає, сталася поломка. Але нам вдалося вирішити цю ситуацію. Наразі всі пацієнти, які потребують, отримують кисень", - додала Піддубна.

Нагадаємо, у "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусХмельницький