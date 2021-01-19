Про COVID: Глава Євроради запросив лідерів ЄС на віртуальний саміт 21 січня

Президент Європейської ради Шарль Мішель надіслав главам держав та урядів країн ЄС запрошення на відеоконференцію 21 січня. На ній планують обговорити боротьбу з пандемією коронавірусу.

Текст відповідного документа оприлюднений на сайті Європейської ради.

За словами Мішеля, головна мета зустрічі - узагальнення та обмін найкращим досвідом у протидії коронавірусу. При цьому найактуальнішим питанням залишається вакцинація.

"Я запрошу Єврокомісію викласти дані про стан вакцинації, а також про подальше збільшення виробництва та рівний доступ до вакцин. Країни-члени зможуть поділитися досвідом в імплементації кампаній щеплення", - зазначив президент Євроради.

Нагадаємо, Шарль Мішель виступив за проведення дебатів про сертифікати вакцинації проти коронавірусу в країнах ЄС. Водночас він бачить небезпеку в надто швидкому введенні такої міри. У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорта.