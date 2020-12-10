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З COVID-фонду на медиків виділять 5,3 млрд гривень: на що підуть кошти

Україна, Четвер 10 грудня 2020 10:53
З COVID-фонду на медиків виділять 5,3 млрд гривень: на що підуть кошти
Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

На потреби українських медиків із фонду COVID-19 виділять 5,26 мільярда гривень. Бюджетний комітет Верховної ради підтримав відповідне рішення у ході засідання.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" у своєму Telegram.

"Додаткові гроші спрямують за рахунок скорочення видатків на будівництво та ремонт автодоріг державного значення", - зазначили у комітеті.

Підкреслюється, що кошти підуть на оплату медичних послуг за листопад-грудень цього року особам із підозрою на коронавірус; а також на госпіталізацію та лікування тих, у кого підтвердився коронавірус.

У пакети цих послуг входить тестування, придбання медикаментів та апаратів ШВЛ, оплата праці медиків тощо.

Нагадаємо, з Фонду боротьби з COVID-19 використані вже 45,4 млрд грн. Такі дані станом на 7 грудня. З них на охорону здоров'я використано 12 млрд грн з 23,8 млрд грн виділених коштів, або 50%.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів планує виділити Міністерству соціальної політики 9,741 млрд гривень із Фонду боротьби з СОVID-19.

Крім того, у Фонд боротьби з COVID-19 направлять 8,9 млрд гривень. Це передбачає закон, який 28 листопада набув чинності.

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