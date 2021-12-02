COVID-фальшування: СБУ викрила масштабні схеми у двох областях

Зловмисники масово підробляли COVID-сертифікати та ПЛР-тести. За час "роботи" вони обслужили понад 1 тисячу "клієнтів".

У Чернівецькій області ділки займалися підробкою документів для виїзду за кордон. Силовики викрили групу із 11 людей. Вони також залучали до своєї діяльності медиків.

У "бізнесменів" було два офіси у Чернівцях. Там вони надавали послуги для українців та іноземців. Крім COVID-документів вони підробляли паспорти інших держав, в тому числі ID-карти та посвідчення водія міжнародного зразка. Також шахраї могли зробити документи для працевлаштування за кордоном. Все робилося в стислий термін і без відвідування медичних установ.

Зловмисники обманювали своїх "клієнтів", переконуючи, що оформлятимуть справжні європейські документи. Натомість продавали їм підробки.

За фейкову довідку про негативний результат ПЛР-тесту брали 200 гривень, а також до 650 євро за повний пакет документів, необхідних для виїзду громадянина України за кордон, включаючи сертифікат про вакцинацію.

"Клієнтів" знаходили через особисті контакти. За попередніми даними, зловмисники щомісяця "обслуговували" близько 1 тисячі осіб, і це приносило їм майже 1 млн гривень "доходу".

У ході 18 обшуків, проведених в офісах та вдома у злочинців, правоохоронці вилучили: підроблені печатки та штампи різних компаній, спеціальне обладнання, комп'ютери, готові сертифікати "клієнтів" з печатками лікарів та медичних закладів, 8 450 євро та 2 800 доларів США.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, продовжуються слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинної угоди осіб.

Тим часом на Вінниччині СБУ викрила приватного лікаря, який торгував сертифікатами про вакцинацію від COVID-19.

За даними слідства, організував схему один із приватних сімейних лікарів регіону. За домовленістю з пацієнтами він видавав їм сертифікат про нібито проведену вакцинацію. Вартість такої "послуги" зловмисник встановив від 1 до 1,5 тисячі гривень.

В ході обшуків, проведених в кабінеті, було виявлено та вилучено близько 100 підроблених COVID-сертифікатів, чернові записи з переліком вакцинованих осіб, бланки міжнародних свідоцтв про вакцинацію.

Наразі планується оголошення про підозру правопорушнику за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.