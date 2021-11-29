У COVID-лікарні Кривого Рогу пацієнт вистрибнув із вікна

У понеділок, 29 листопада, у лікарні Кривого Рогу стався трагічний випадок із пацієнтом. Чоловік, який хворів на коронавірус, вистрибнув з вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".
Інцидент стався у корпусі міської лікарні №16 за адресою вулиця Мусоргського, 32а. Там 64-річний пацієнт із COVID впав з висоти 8 поверху. Внаслідок падіння він отримав травми несумісні із життям. Медикам лише залишалося констатувати смерть.
Лікарі лікарні прокоментували трагедію. За їхніми словами, чоловік лікувався в медзакладі від COVID-19. Однак у нього також діагностували й інші важкі захворювання. Тому спонукати пацієнта до самогубства міг його стан здоров'я.
За словами керівника лікарні, у загиблого раніше діагностували хронічну енцефалопатію на тлі генералізованого атеросклерозу. Зазначають, що це захворювання може призводити до таких поведінкових порушень.
Нагадаємо, у лікарні Волинської області пацієнт вистрибнув із четвертого поверху медустанови. Від травм 78-річний чоловік загинув на місці.