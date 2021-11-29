RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У COVID-лікарні Кривого Рогу пацієнт вистрибнув із вікна

Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 29 листопада, у лікарні Кривого Рогу стався трагічний випадок із пацієнтом. Чоловік, який хворів на коронавірус, вистрибнув з вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

Інцидент стався у корпусі міської лікарні №16 за адресою вулиця Мусоргського, 32а. Там 64-річний пацієнт із COVID впав з висоти 8 поверху. Внаслідок падіння він отримав травми несумісні із життям. Медикам лише залишалося констатувати смерть.

Лікарі лікарні прокоментували трагедію. За їхніми словами, чоловік лікувався в медзакладі від COVID-19. Однак у нього також діагностували й інші важкі захворювання. Тому спонукати пацієнта до самогубства міг його стан здоров'я.

За словами керівника лікарні, у загиблого раніше діагностували хронічну енцефалопатію на тлі генералізованого атеросклерозу. Зазначають, що це захворювання може призводити до таких поведінкових порушень.

Нагадаємо, у лікарні Волинської області пацієнт вистрибнув із четвертого поверху медустанови. Від травм 78-річний чоловік загинув на місці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігКоронавірус