COVID-19 посів четверте місце серед причин смерті в Україні

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 15 040 українців (у тому числі в березні - 8 104 осіб).

Таким чином, COVID - 19 знаходиться на четвертому місце серед причин смерті в Україні.

Найбільш часта причина смерті-хвороби системи кровообігу, від яких померло 111 259 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 77 672 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 21 210 осіб.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 18 17 громадян.

Однак в цілому від COVID - 19 померло в 8,6 разів менше українців, ніж від хвороб системи кровообігу і від раку.

За даними Держстату, за січень-березень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1614 осіб, серед них туберкульоз - 746, від СНІДу померло 598 українців.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 5 713 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 4 378 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 6 294 осіб.

Крім того, 7 043 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 730 громадян, утоплення - 186, загибель на пожежі - 482, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 534, отруєння алкоголем - 580, самогубства - 1291, умисні вбивства-336.