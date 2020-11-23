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На COVID-19 захворіли майже 2700 правоохоронців МВС за минулий тиждень

Автор: Юлія Струк

На COVID-19 захворіли майже 2686 правоохоронців Міністерства внутрішніх справ за минулий тиждень. З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 20 114 правоохоронців.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Сьогодні, 23 листопада, за добу зафіксовано 456 випадків зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС, упродовж минулого тижня таких випадків було 2686", - вказано у повідомленні.

За добу найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано у Запорізькій області (25), у Черкаській області (27) та у Києві (49).

"З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 20 114 правоохоронців, одужали - 19 166, померли - 58", - поінформували у міністерстві.

Нагадаємо, в Україні коронавірусом заразилося рекордне число правоохоронців за 9 листопада. Були зафіксовані 569 випадків захворювання COVID-19.

Як писало РБК-Україна, а 25 жовтня було зафіксовано 471 випадок захворювання COVID-19 серед правоохоронців системи МВС.

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