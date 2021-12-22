COVID-19 вийшов на друге місце серед причин смерті українців

За даними статистичного відомства, з початку року померло 562 137 осіб, у тому числі в жовтні - 74 282 людини.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 55 082 українця (в тому числі у жовтні - 15 068 осіб).

Найбільш часта причина смерті з початку року-хвороби системи кровообігу, від яких померло 346 988 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 242 239 осіб (у жовтні - 28 961), від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 67 064 особи (у жовтні - 7 794).

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 61 518 громадян (у жовтні - 6 166).

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 20 304 осіб. Хвороби органів дихання стали причиною смерті 19 353 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 15 215 осіб).

За даними Держстату, за січень-жовтень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 5 090 осіб, серед них туберкульоз - 2 282, від СНІДу помер 1 871 українець.

Крім того, 23 075 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2 968 громадян, утоплення - 1 404, загибель на пожежі - 949, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 291, отруєння алкоголем - 1 436, самогубства - 5 023, умисні вбивства - 1 048.