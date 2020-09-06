Від COVID-19 помер прокурор Хмельницької області Олег Синишин

Фото: Олег Синишин (112.ua)

Увечері 5 вересня помер прокурор Хмельницької області Олег Синишин. 31 серпня прокурора госпіталізували з діагнозом COVID-19.

Про це повідомив в Facebook голова обласної державної адміністрації Дмитро Габинет.

За даними видання "Є", до лікарні прокурор потрапив у стані середньої тяжкості. У нього виявили супутні захворювання, які ускладнили перебіг хвороби. У суботу близько 20.00 він помер.

Синишин очолював прокуратуру Хмельницької області з 2014 року. 21 вересня йому б виповнилося 44 роки. У нього залишилися дружина і син.

За даними на ранок 5 вересня, в Україні загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 133 787, померло 2811 осіб, 61 649 одужали.