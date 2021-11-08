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COVID-19 або туберкульоз: у МОЗ розповіли, як відрізнити хвороби

Автор: РБК-Україна

В Україні може вдвічі збільшитися смертність від туберкульозу. Однією з причин такої ситуації є схожість симптомів цієї хвороби з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я МОЗ України.

За словами експертів, пацієнти, які звертаються до лікаря, мають уважно дослухатися до свого стану здоров'я. Деякі симптоми туберкульозу і COVID-19 дуже схожі:

  • підвищена температура тіла;
  • тривалий кашель;
  • слабкість.

Щоб виключити туберкульоз, потрібно не затягувати зі зверненням за медичною допомогою. Лікарі проведуть додаткові скринінги та обстеження.

"Туберкульоз - виліковне захворювання. Головне - регулярно приймати призначені лікарем препарати", - наголосили експерти.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 у світі зросла смертність від туберкульозу.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України