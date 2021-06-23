COVID-19 став причиною понад 10% всіх смертей в Україні

За даними статистичного відомства, всього у квітні помер 68 621 українець (в тому числі від COVID-19 - 12 545 осіб або 18,2%).

Найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 150 573 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 105 172 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 28 657 осіб.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 24 333 громадян.

За даними Держстату, за січень-квітень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 162 осіб, серед них туберкульоз - 1 006, від СНІДу помер 791 українець.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 8447 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 6 691 особа). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 8 276 осіб.

Крім того, 9 207 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 947 громадян, утоплення - 282, загибель на пожежі - 607, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 657, отруєння алкоголем - 740, самогубства - 1764, умисні вбивства-438.