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COVID-19 на "швидкій" у Бердянську: хворих вже майже вдвічі більше

Україна, Субота 25 липня 2020 16:49
COVID-19 на "швидкій" у Бердянську: хворих вже майже вдвічі більше
Фото: автомобіль швидкої допомоги (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Лише у 7 інфікованих є симптоми

У Бердянську зросла кількість хворих на коронавірус співробітників підстанції швидкої медичної допомоги. Після проведення додаткового ПЛР-тестування інфекцію виявили ще у 9 працівників.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Станом на 24 липня інфікування коронавірусом було підтверджено у 19 співробітників Бердянської підстанції. При цьому клінічні прояви хвороби у вигляді нежитю та підвищеної температури є лише у 7 заражених.

"Кожен з працівників пройшов 2-кратне тестування, у разі подвійного негативного тесту такий працівник буде допущений до роботи", - додали в обласному центрі.

Усі хворі на коронавірус працівники Бердянської "швидкої" перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Нагадаємо, у Бердянську також стався спалах коронавірусу на території санаторію; після цього місцева влада вирішила посилити карантин у місті.

Додамо, понад 1100 випадків коронавірусу зафіксували на території України за минулу добу; це найбільша кількість випадків від початку пандемії.

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