COVID-19 продовжує створювати значний ризик: Байден продовжив режим НС в США

У листі до спікера палати представників США і глави Сенату Джо Байден виступив з ініціативою про продовження режиму НС пов'язаного з пандемією COVID-19. Він зазначив, що пандемія продовжує створювати значний ризик для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

У п'ятницю, 18 лютого, Джо Байден оголосив про продовження режиму НС, що діє з березня 2020 року. З цією ініціативою він звернувся в листі до спікера палати представників і глави сенату.

"Необхідність у продовженні режиму надзвичайної ситуації зберігається. Пандемія COVID-19 продовжує створювати значний ризик для здоров'я і безпеки населення країни. Понад 900 тисяч людей в нашій країні загинули від цієї хвороби, і вкрай важливо продовжувати боротьбу і реагування на COVID-19 з використанням всіх можливостей і потенціалу федерального уряду."- заявив президент США.

Режим НС був би автоматично скасований, якби протягом 90 днів до дати її річниці, Байден не направив до Конгресу повідомлення про його продовження.