COVAX сьогодні визначить, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

Представники глобального механізму COVAX сьогодні, 29 січня, повинні визначити для країни першої хвилі отримання вакцини від коронавірусу. Сьогодні про своє становище може дізнатися і Україна.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Tsn.ua.

Він зазначив, що країни першої хвилі повинні отримати вакцину розробки Pfizer.

"Ми сьогодні маємо надію, що найближчим часом COVAX озвучить, увійшла Україна до першої хвилі отримання імунобіологічних препаратів для вакцинації населення. Мова йде про мРНК-вакцину Pfizer. Саме 29 січня проходить засідання правління глобального COVAX і вони визначають, маючи розуміння кількості доз, пріоритетність країн", - заявив Ляшко.

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