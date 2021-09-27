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COVAX планує змінити правила розподілу вакцин у світі

Автор: Марія Кучерявець

Глобальна ініціатива COVAX, яка забезпечує справедливий глобальний доступ до вакцин проти коронавірусу у світі, розглядає можливість зміни правил розподілення препаратів. Причиною тому стало те, що Британія щепила майже половину населення, в той час, як у Ботсвані (Південна Африка) не було введено жоджної вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначено, що в березні Великобританія стала лідером у світі за показниками COVID-вакцинації.

Тоді COVAX виділила країні понад півмільйона доз зі своїх запасів, а Ботсвані, яка не почала імунізацію, було призначено 20 тисяч доз з тієї ж мільйонної партії мРНК-вакцин Pfizer.

Тож COVAX планує переглянути методологію розподілу вакцин на основі вже імунізованого населення, в тому числі препаратами, придбаними безпосередньо у виробників ліків, згідно з внутрішнім документом Gavi (Глобального альянсу з вакцин та імунізації).

Зазначено, що дана пропозиція буде обговорюватися на засіданні правління Gavi у вівторок, 28 вересня і зміна вже може бути прийнята в четвертому кварталі цього року.

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