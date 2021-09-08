Зроблені з кульбаб і пластикових пляшок: компанія Continental показала шини майбутнього

Кульбаби можуть стати сировиною при створенні шин майбутнього. Так вважають інженери Continental, які в рамках Мюнхенського автосалону представили концепт нових екологічних шин.

Шини Conti GreenConcept більш ніж на половину створені з сировини, яка була або перероблена, або отримана з поновлюваних джерел.

У шині використовуються біоматеріали, такі як натуральний каучук з кульбаб, силікат з золи рисового лушпиння, а також рослинні масла і смоли. Це дозволяє значно скоротити вміст в шинах компонентів на основі сирої нафти. Ще 17 відсотків припадає на перероблені матеріали, такі як регенерована сталь і регенерована сажа.

А найцікавіше - це перше використання в галузі поліестеру, виготовленого з перероблених пластикових пляшок. Поліестер використовується в каркасі шини, і Continental заявляє, що більше 60 пляшок можна повторно використовувати для створення комплекту з чотирьох шин. Компанія планує поступове розгортання своєї технології ContiRe.Tex наступного року.

Вага концептуальної шини становить всього 7,5 кг. це до 40 відсотків менше, ніж у звичайних шин, а зниження ваги стало можливим за рахунок оптимізації малюнка протектора, використання спеціальної боковини і вибору нової конструкції каркаса.

Концептуальна шина має протектор, який забезпечує надзвичайно низький опір коченню. Вона може дозволити електромобілям збільшити запас ходу на шість відсотків тільки за рахунок малюнка протектора.

До речі, верхній шар шини виконаний з натурального каучуку Taraxagum, до того ж протектор може бути відновлено. Непошкоджений корпус можна використовувати повторно кілька разів, як це вже багато десятиліть працює з вантажними шинами.