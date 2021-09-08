Зроблені з кульбаб і пластикових пляшок: компанія Continental показала шини майбутнього

Continental представив концепцію шин майбутнього, які отримали інноваційний дизайн протектора і рекордний для галузі відсоток перероблених матеріалів у своєму складі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Continental.
Кульбаби можуть стати сировиною при створенні шин майбутнього. Так вважають інженери Continental, які в рамках Мюнхенського автосалону представили концепт нових екологічних шин.
Шини Conti GreenConcept більш ніж на половину створені з сировини, яка була або перероблена, або отримана з поновлюваних джерел.
У шині використовуються біоматеріали, такі як натуральний каучук з кульбаб, силікат з золи рисового лушпиння, а також рослинні масла і смоли. Це дозволяє значно скоротити вміст в шинах компонентів на основі сирої нафти. Ще 17 відсотків припадає на перероблені матеріали, такі як регенерована сталь і регенерована сажа.
Вага концептуальної шини становить всього 7,5 кг. це до 40 відсотків менше, ніж у звичайних шин, а зниження ваги стало можливим за рахунок оптимізації малюнка протектора, використання спеціальної боковини і вибору нової конструкції каркаса.
До речі, верхній шар шини виконаний з натурального каучуку Taraxagum, до того ж протектор може бути відновлено. Непошкоджений корпус можна використовувати повторно кілька разів, як це вже багато десятиліть працює з вантажними шинами.
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