Continental навчить подушки безпеки розкриватися швидше

Continental цього року відзначає 40-річчя розробки блоків управління подушками безпеки. На честь ювілею компанія представить серію нових систем безпеки на виставці IAA Mobility 2021 в Мюнхені.

Розробка блоків управління подушками безпеки почалася в 1981 році, а їх виробництво стартувало в 1986-му. Відтоді Continental виробила понад 350 мільйонів таких блоків. Протягом 35 років мікропроцесори були значно покращені, від управління однією подушкою безпеки до управління 48 ланцюгами та можливістю отримання оновлень програмного забезпечення "по повітрю" для підвищення кібербезпеки.

Першою інновацією, яку покажуть у Мюнхені, стане передаварійний монітор безпеки. У ньому Continental об'єднав моніторинг навколишнього середовища і салону, щоб максимально точно адаптувати розгортання подушки безпеки до конкретної дорожньої ситуації й положення пасажирів в салоні.

Подушки безпеки можуть бути задіяні раніше, також рівень заповнення кожного блоку подушки може бути відрегульований для оптимального захисту пасажирів.

Ще одна нова функція - це система виявлення потенційного зіткнення батареї з перешкодою. Використовуючи сенсорні датчики, які працюють аналогічно системі захисту пішоходів, можна відразу ж виявити легке пошкодження акумулятора.

Вищезгадані системи все ще знаходяться в стадії розробки й проходять випробування. Але, судячи з того факту, що в них використовуються технології, доступні нині, ми очікуємо їх появи в серійних автомобілях в найближчі роки.