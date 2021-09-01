Continental навчить подушки безпеки розкриватися швидше

В майбутньому подушки безпеки будуть розкриватися точніше і швидше, з урахуванням положення пасажирів в салоні та зовнішньої ситуації. Компанія Continental готова представити нові розробки в цьому напрямі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Continental.
Continental цього року відзначає 40-річчя розробки блоків управління подушками безпеки. На честь ювілею компанія представить серію нових систем безпеки на виставці IAA Mobility 2021 в Мюнхені.
Першою інновацією, яку покажуть у Мюнхені, стане передаварійний монітор безпеки. У ньому Continental об'єднав моніторинг навколишнього середовища і салону, щоб максимально точно адаптувати розгортання подушки безпеки до конкретної дорожньої ситуації й положення пасажирів в салоні.
Подушки безпеки можуть бути задіяні раніше, також рівень заповнення кожного блоку подушки може бути відрегульований для оптимального захисту пасажирів.
Вищезгадані системи все ще знаходяться в стадії розробки й проходять випробування. Але, судячи з того факту, що в них використовуються технології, доступні нині, ми очікуємо їх появи в серійних автомобілях в найближчі роки.
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