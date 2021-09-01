ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Continental навчить подушки безпеки розкриватися швидше

Новость на русском →
Середа 01 вересня 2021 09:20
Continental навчить подушки безпеки розкриватися швидше Фото: концепт передаварійного монітора безпеки (continental.com)
Автор: Константин Широкун

В майбутньому подушки безпеки будуть розкриватися точніше і швидше, з урахуванням положення пасажирів в салоні та зовнішньої ситуації. Компанія Continental готова представити нові розробки в цьому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Continental.

Continental цього року відзначає 40-річчя розробки блоків управління подушками безпеки. На честь ювілею компанія представить серію нових систем безпеки на виставці IAA Mobility 2021 в Мюнхені.

Continental навчить подушки безпеки розкриватися швидшеРозробка блоків управління подушками безпеки почалася в 1981 році, а їх виробництво стартувало в 1986-му. Відтоді Continental виробила понад 350 мільйонів таких блоків. Протягом 35 років мікропроцесори були значно покращені, від управління однією подушкою безпеки до управління 48 ланцюгами та можливістю отримання оновлень програмного забезпечення "по повітрю" для підвищення кібербезпеки.

Першою інновацією, яку покажуть у Мюнхені, стане передаварійний монітор безпеки. У ньому Continental об'єднав моніторинг навколишнього середовища і салону, щоб максимально точно адаптувати розгортання подушки безпеки до конкретної дорожньої ситуації й положення пасажирів в салоні.

Подушки безпеки можуть бути задіяні раніше, також рівень заповнення кожного блоку подушки може бути відрегульований для оптимального захисту пасажирів.

Continental навчить подушки безпеки розкриватися швидшеЩе одна нова функція - це система виявлення потенційного зіткнення батареї з перешкодою. Використовуючи сенсорні датчики, які працюють аналогічно системі захисту пішоходів, можна відразу ж виявити легке пошкодження акумулятора.

Вищезгадані системи все ще знаходяться в стадії розробки й проходять випробування. Але, судячи з того факту, що в них використовуються технології, доступні нині, ми очікуємо їх появи в серійних автомобілях в найближчі роки.

Нагадаємо, Renault представив електричний седан Mobilize Limo для таксі. Розгінна динаміка машини з місця до 100 км/год – 9,6 секунди.

Також повідомлялося, що анонсовано новий семимісний Універсал на базі Logan. Новинку побудують на подовженій версії платформи CMF-B.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Зеленський в США. Перші підсумки візиту (оновлюється)
Зеленський в США. Перші підсумки візиту (оновлюється)
DAILY
Прогноз на осінь. Яким буде курс гривні до долара, і що чекає валютний ринок
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Прогноз на осінь. Яким буде курс гривні до долара, і що чекає валютний ринок