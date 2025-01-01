CNN: у водителя, который влетел в толпу в Новом Орлеане, нашли флаг ИГИЛ

В США продолжают расследование наезда пикапа на толпу людей в Новом Орлеане. У водителя авто уже нашли флаг террористической группировки ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Информацию о флаге ИГИЛ раскрыли изданию неназванные источники в правоохранительных органах.

По словам одного из собеседников CNN, несколько взрывных устройств были найдены в контейнере со льдом, который находился в пикапе.

В то же время Федеральное бюро расследований отметило, что расследует инцидент как "террористический акт".

Следователи выясняют возможных сообщников подозреваемого, а также его политические или религиозные взгляды и то, не связан ли он с ИГИЛ.