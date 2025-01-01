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CNN: у водителя, который влетел в толпу в Новом Орлеане, нашли флаг ИГИЛ

Новый Орлеан, Среда 01 января 2025 20:07
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CNN: у водителя, который влетел в толпу в Новом Орлеане, нашли флаг ИГИЛ Иллюстративное фото: в Новом Орлеане мужчина на авто влетел в толпу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США продолжают расследование наезда пикапа на толпу людей в Новом Орлеане. У водителя авто уже нашли флаг террористической группировки ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Информацию о флаге ИГИЛ раскрыли изданию неназванные источники в правоохранительных органах.

По словам одного из собеседников CNN, несколько взрывных устройств были найдены в контейнере со льдом, который находился в пикапе.

В то же время Федеральное бюро расследований отметило, что расследует инцидент как "террористический акт".

Следователи выясняют возможных сообщников подозреваемого, а также его политические или религиозные взгляды и то, не связан ли он с ИГИЛ.

Наезд на толпу в Новом Орлеане

Напомним, сегодня, 1 января, стало известно, что в Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Известно, что 10 человек погибли. Еще десятки человек - получили ранения.

Согласно данным СМИ, полицейские застрелили водителя, когда он вышел из машины.

При этом мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл подчеркивала, что инцидент является терактом.

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