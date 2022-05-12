CNN показало відео вбивства окупантами двох мирних жителів на околиці Києва

Російські окупанти в березні холоднокровно розстріляли двох мирних жителів на околиці Києва. Чоловіки були беззбройні і не становили загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Відзначається, що даний злочин було скоєно 16 березня 2022 року на околиці Києва після того, як українські захисники відбили атаку окупантів і не підпустили їх до столиці.
Момент вбивства потрапив на камери відеоспостереження, а американський телеканал зміг отримати запис.
Вбивство сталося в автосалоні, куди заїхали російські військові, відступаючи від Києва. На відео помічено п'ять окупантів, які намагаються проникнути в приміщення, стріляючи по замках і розбиваючи скло.
До них з піднятими руками підійшли двоє чоловіків. Солдати обшукали їх, але не знайшли зброї. Після короткої розмови військові повертаються, а чоловіки починають йти до вартового посту. Потім двоє солдатів підходять до цивільних ззаду і відкривають вогонь.
Журналісти змогли впізнати постраждалих. Ними були власник даного автосалону і 68-річний охоронець Леонід Пляц. Другий після розстрілу був ще живий. Він піднявся, обв'язав навколо стегна щось схоже на джгут і пішов на пост охорони. Чоловіка викликав допомогу, але поки вона приїхала, він стік кров'ю.
CNN направила запит до Міністерства оборони Росії щодо даної події, але коментаря не послідувало.
Нагадаємо, російські окупанти під Києвом вбили українську журналістку Оксану Гайдар та її матір Лідію.
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