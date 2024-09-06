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CNN показало кадры с расстрелом украинских пленных, МИД обратилось к мировому сообществу

Фото: Георгий Тихий, представитель Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Это военное преступление, является частью других грубых нарушений Российской Федерацией (РФ) международного гуманитарного права. Все государства, а также организации должны решительно осудить систематические убийства и пытки украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгия Тихого.

Видео CNN

CNN, сегодня, 6 сентября, обнародовала видеоролик с казнью трех украинских военнослужащих. 

"Военные выходят и, шатаясь, становятся на середину запыленной колеи, затем на колени, положив руки на голову. Через несколько секунд на кадрах украинского беспилотника видно, что они лежат лицом вниз, неподвижные, а пыль поднимается рядом", - пишет телерадиокомпания. 

Отмечается, что видео было снято во время боев в конце августа вблизи города Покровск. 

По словам украинского чиновника, который попросил не разглашать некоторые детали для защиты идентичности подразделения, этот инцидент является "частью системы очевидных казней, которые, похоже, участились в этом году". 

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил CNN, что ведомство сейчас расследует 28 таких инцидентов с начала войны, в которых в целом погибли 62 украинских военнослужащих

Реакция МИД

"Это военное преступление является частью продолжающихся грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство является позором для человечества. Мы призываем все государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки Россией украинских военнопленных", - заявил Тихий. 

Спикер МИД призвал к консолидации всех усилий и выполнению положений Формулы мира президента Владимира Зеленского, которые требуют возвращения всех незаконно удерживаемых лиц.  

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Донецкая областная прокуратура начала расследование относительно информации о казни трех украинских военнопленных на Торецком направлении

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