Ситуація з пандемією в світі погіршується, а під Житомиром побили нардепа від "Слуги народу": новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Ситуація з поширенням COVID-19 в світі погіршується, під Житомиром напали на нардепа "Слуги народу" Юрія Заславського, дітям в Україні можуть дозволити міняти по батькові. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 6-8 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Ситуація з пандемією у світі погіршується, - ВООЗ

Ситуація з поширенням COVID-19 в Європі поліпшується, проте в глобальному масштабі у світі вона погіршується. У Центральній Америці пандемія все ще не досягла свого піку. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Reuters.

За словами голови ВООЗ, в неділю число нових випадків COVID-19 перевищила 136 тис. за один день.

"Майже 75% вчорашніх випадків відносилися до десяти держав, в основному в Америці і Південній Азії", - зазначив він.

У Житомирській області побили народного депутата від "Слуги народу"

У Житомирській області побили народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Заславського. Інцидент стався увечері 5 червня на автозаправці біля села Зарічани.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, трапилася словесна перепалка в черзі, яка переросла в бійку.

Аваков має завершити справу Шеремета, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має завершити справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. При цьому він додав, що, на його думку, немає краще міністра, ніж Аваков.

Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що розуміє через що проходять протести проти Авакова.

Дивом встигли врятувати: у Києві дівчинку засипало піском під час гри (відео)

У Києві дитину присипало горою піску, і дівчинка близько трьох хвилин перебувала під півтораметровим завалом. На щастя, очевидці - батьки та небайдужі люди - змогли витягнути і врятувати малечу.

Інцидент стався на Оболонській набережній столиці, де часто відпочивають сім'ї та граються діти. Про це розповіла журналістка Дар'я Вершиленко на своїй сторінці в Facebook. Також вона опублікувала фото з місця події та відео з розповідями очевидців.

Дітям хочуть дозволити змінювати по батькові

В Україні запропонували дозволити міняти по батькові після настання 14-річчя. Законопроект №2450, розглянутий Верховною Радою 3 червня в першому читанні, передбачає, що з 14 років дитина зможе змінити по батькові за власним бажанням. У Мін'юсті вважають, що законопроект є необхідним.

До речі, заборона на зміну по батькові визнано порушенням Конвенції про захист прав людини.

Спливла скандальна інформація про відомого пастора церкви "Відродження"

Близькі люди скандально відомого пастора, керівника церкви "Відродження" Володимира Мунтяна, відверто розповіли приголомшливі подробиці про його життя. 13 апостол, як назвав себе Володимир Мунтян, звинувачується в збоченнях, вживанні наркотиків, побиттях, зґвалтуваннях та знущаннях.

Володимира Мирчавича Мунтяна засудили за шахрайство, і він відсидів три роки в спецколонії Кривого Рогу. Він втерся в довіру до церкви євангельських християн, але його вигнали за тотальні порушення. Він створив власну церкву, проголосив себе 13 апостолом і почав зціляти невиліковні хвороби, виганяти бісів і руйнувати родові прокляття. Деталі нового розслідування розповіли у програмі ТСН.

Справа Скрипалів: екс-розвідник з дочкою змінили імена і покинули Британію

Раніше отруєні колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія змінили імена і поїхали з Британії. Сім'я перебралася до Нової Зеландії.

Про це пише ВВС, посилаючись на газету Sunday Times.

Крім того, співрозмовник Sunday Times зазначив, що колишньому подвійному агенту і його дочці змінили особистості і надали фінансову допомогу, щоб почати життя в іншій країні.

Шевченко підписав новий контракт зі збірною України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжить тренувати національну команду. Спеціаліст продовжив співпрацю з Українською асоціацією футболу ще на два з половиною роки, до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко під час засідання конгресу організації.

Також нові контракти підписали асистенти по тренерському штабу Олександр Шовковський, Педро Хара, Андреас Малдера і Мауро Тассотті.

Жара і сильні грози: які регіони опиняться в зоні негоди

Погода в Україні найближчими днями встановиться в більшості регіонів спекотна і суха. Температура повітря в більшості областей стрибне вище +30 градусів. Однак деяким жителям країни не пощастить, оскільки синоптики прогнозують сильні грози, місцями можливі зливи та град.

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